تنظيم ندوة عن أهمية الصناعات الغذائية في دعم المنتج المحلي بقنا

ناقش مركز النيل للإعلام بقنا، خلال ندوة موسعة بعنوان «الصناعات الغذائية وزيادة دخل الأسر»، سبل وآليات زيادة دخل الأسر، ضمن حملة قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، التي تستهدف دعم الصناعة المحلية وتشجيع شراء المنتج المصري.

مجمع إعلام قنا

أقيمت فعاليات الندوة بقاعة مجمع إعلام قنا، حاضر فيها الدكتور مصطفى أحمد علي، أستاذ الأغذية وعلوم الأطعمة بكلية التربية النوعية بقنا وعميد الكلية الأسبق، بحضور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، وأدارتها رحاب عبد الباري، مسؤولة البرامج بمركز النيل للإعلام، وإبراهيم عطوة، مسؤول المتابعة بالمركز.

استعرضت الندوة، بعض مهارات تصنيع العصائر والجيلي والمرملاد وحلوى الأطفال المجمدة والجبن القريش والزبادي والمخللات والخبز الأفرنجي والكرواسون، وأوصت بتجنب تناول بدائل السكر أو المُحليات الصناعية بسبب وجود شحنات «ألفا» في سكر الفركتوز، بما لها من فعل تراكمي داخل الجسم، التي تمثل عبئاً على الكبد والكلى وترسب للدهون الضارة، وضرورة الاهتمام بغسل أملاح المخلل بعد تمام النضج لأنها تقضي على البكتريا النافعة، إلى جانب تأثيرها السلبي على الجسم، فضلاً عن التوصية بالإكثار من تناول الألياف التي تتغذى عليها البكتيريا النافعة، كما أنها مُنظمة لعمل القولون.

حملة «مستقبل ولادنا في منتج بلدنا»

قال يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، إن فعاليات الندوة جاءت ضمن الحملة الإعلامية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، لدعم الصناعة المحلية تحت شعار «مستقبل ولادنا في منتج بلدنا» التي تهدف لرفع كفاءة المنتج المحلي، وتشجيع الصناعة الوطنية، ودعم المستثمر الصغير، والاهتمام بالحرف اليدوية والتراثية، والنهوض بالمشروعات البيئية، لخدمة الاقتصاد المصري.

وأوضح الدكتور مصطفى أحمد علي، أستاذ الأغذية وعلوم الأطعمة بكلية التربية النوعية بقنا، طرق تصنيع الكثير من الصناعات الغذائية، من ضمنها المربى والطماطم.