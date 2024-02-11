فريق «حجازة قبلي» يفوز بدوري مراكز الشباب في قنا.. جوائزها 225 ألف جنيه

شهد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب والقرى في نسخته العاشرة، بين فريقي مركزي شباب مدينة قنا، وحجازة قبلي، على ملعب مركز شباب مدينة قنا، وانتهت بفوز فريق حجازة قبلي.

وعقب انتهاء المباراة قام نائب محافظ قنا، بتسليم اللاعبين الفائزين كأس البطولة والميداليات ومكافأة مالية 100 الف جنيه، مشيرا إلى أن مركز حجزة قبلي سيشارك فى دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، بينما حصل فريق مركز شباب مدينة قنا على درع المركز الثاني ومكافأة مالية 75 ألف جنيه، كما حصل فريق مركز شباب المعنا على درع المركز الثالث، و50 ألف جنيه كمكافأة مالية.

دوري مراكز الشباب في قنا

وقال نائب محافظ قنا، إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالقطاعات الحيوية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، خاصة القطاع الرياضى من خلال توسيع قاعدة ممارسة الرياضة ونشرها بين الشباب، بهدف تشجيع المنافسات الرياضية والتقارب بين أبناء المحافظة، واكتشاف مواهب جديدة في كرة القدم، وتحفيز الرياضيين على الفوز والتسابق من أجل تحقيق مستوى أفضل، لإعلاء قيمة الرياضة الهادفة التى تسمو بالعقل وتنمى روح المنافسة بشرف.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا وافق على تكليف الكابتن حسين عبد اللطيف مديرا فنيا لمنتخب المحافظة الذى سيمثلها في جميع المنافسات على مستوى الجمهورية، وسيتم تشكيله من أبرز اللاعبين المشاركين في دوري المراكز، المقسم إلى 4 مجموعات، حيث ضمت المجوعة الأولى مراكز شباب كوم الضبع والحلة والخطارة وحجازة قبلي والعواري والحجيري، بينما ضمت المجموعة الثانية مراكز شباب المعنا وسيدى عبد الرحيم والبياضية ومدينة قنا والقناوية ونجع حمدالله، وجاءت في المجموعة الثالثة مراكز شباب نجع سعيد والشيخ على والمراشدة و الوقف ودشنا وأبو مناع بحري، وضمت المجموعة الرابعة مراكز شباب أبو تشت وفرشوط ومدينة نجع حمادي وهو والقارة.