«تنشيط السياحة» بالشرقية تُنظم ورشة فنية بمشاركة 52 شخصا

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية الورش الفنية لتوفير فرص الدعم الحقيقي للفنانين واستثمار مواهبهم الإبداعية الجادة، والتعريف بها محلياً عبر المعارض وبرامج التبادل الثقافي خاصة فن الرسم، الذي يعتبر حاضنة ثقافية لهوية المجتمع.

ورشة فنية بممشى الزقازيق

في سياق متصل، أناب محافظ الشرقية، المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، لتفقد الورشة الفنية التي نظمتها الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، بالاشتراك مع نقابة الفنانين التشكيليين بممشى الزقازيق السياحي، بمشاركة 52 شخصًا من الشرقية والقاهرة والإسكندرية فضلاً عن فنانين سوريين ومن أبرزهم، محمد الأزهري ومحمد عبد الجليل ومجدى خالد وغادة أبو سنة والدكتورة ولاء عبد العليم.

وأيضًا يشارك في الورشة راية حسين، التي تعد من أشهر فناني رسم الخيول، بحضور الدكتور أسامة السروي أمين عام نقابة الفنانين التشكيليين والدكتور أحمد سامي خاطر مدير فرع ثقافة الشرقية وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان الزقازيق، وذلك لرسم لوحات فنية تُسلط الضوء على معالم محافظة الشرقية السياحية والأثرية ورموزها التاريخية بخامات الأكريلك والألوان الزيتية، لعرضها بمعرض الفنون التشكيلية المقام ضمن فاعليات «يوم الشرقية» في جولتة الثانية، بساحة بيت القاضي بشارع المعز في القاهرة، الخميس المقبل.

انتقاء الأعمال الفنية من إنتاج الورشة

من جهتها، أوضحت الدكتورة رشا حسن مدير مكتب الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، أنه سيجري انتقاء الأعمال الفنية من إنتاج الورشة، من خلال لجنة من أعضاء نقابة الفنانين التشكليين، لعرضها في المعرض الذي سيضم معرضًا للمنتجات الحرفية اليدوية والتراثية، وورش حية لـ«ورق البردي- كليم -عرائس خشبية»، وعرض حرف «الخزف -الفخار - السجاد اليدوي - ريزن - كروشية»، إضافة لمعرض للفنون، يضم لوحات الفنية وصور الفوتوغرافية ومنحوتات تمثل أهم الشخصيات والأحداث التاريخية، فضلاً عن عروض فنية وتراثية المميزة لمحافظة الشرقية بالاشتراك مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.