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مستثمرو السياحة: حجوزات إيطالية لشرم الشيخ خلال شهري مارس وأبريل المقبلين

كتب:

عبده أبوغنيمة
01:28 ص | الإثنين 12 فبراير 2024
سياح أجانب خلال تواجدهم بشرم الشيخ الشهر الماضى

سياح أجانب خلال تواجدهم بشرم الشيخ الشهر الماضى

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن العديد من وكالات السياحة الإيطالية حجزت رحلات لسائحيها إلى شرم الشيخ خلال شهري مارس وأبريل المقبلين، وذلك لقضاء إجازات «الإيستر» بالمقصد السياحي المصري، موضحا أن تلك الحجوزات مهمة جدا حاليا، وذلك كون السوق الإيطالية من أهم الأسواق المصدرة للسياح لشرم الشيخ خلال الفترة الحالية.

تسيير رحلات من إيطاليا لشرم الشيخ خلال 2024

وأضاف لـ«الوطن»، أن الشهور المقبلة ستشهد زيادة في الحركة السياحية الوافدة لمصر من إيطاليا في ظل حرص وكالات السياحة الإيطالية على تسيير رحلات جديدة لمصر خلال عام 2024، مشيرا إلى أهمية السياحة الإيطالية للمقصد السياحي المصري حيث يتوزع سائحوها على المدن الشاطئية وأيضا على المدن الثقافية والأثرية.

أهمية الرحلات الإيطالية لشرم الشيخ

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إلى أن أهمية الحجوزات الإيطالية الوافدة لمصر مارس المقبل، موضحا أن إيطاليا كانت أكثر دول العالم إرسالا للسياح لمدينة «السلام» خلال العام الماضي.

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بقلم عبده أبوغنيمة