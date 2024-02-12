وزير السياحة: نستهدف تحقيق زيادة سنوية 30% في أعداد زائري مصر

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار إن أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر تهدف إلى تحقيق زيادة في معدلات الحركة السياحية الوافدة بنسبة تتراوح ما بين 25%- 30% سنوياً للوصول إلى مستهدفات الدولة المصرية وهو 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وأضاف وزير السياحة، في بيان صادر اليوم، أنَّه من المقرر وضع خطة وأجندة لفعاليات الترويج للمقاصد السياحية المختلفة في مصر من خلال إقامة الندوات الثقافية، والفعاليات الاجتماعية، وسباقات ومعارض السيارات والموتوسيكلات المختلفة حتى شهر مايو المقبل.