وزير السياحة: نستهدف تحقيق زيادة سنوية 30% في أعداد زائري مصر
كتب:
عبده أبوغنيمة
03:00 م | الإثنين 12 فبراير 2024
وزير السياحة والآثار
قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار إن أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر تهدف إلى تحقيق زيادة في معدلات الحركة السياحية الوافدة بنسبة تتراوح ما بين 25%- 30% سنوياً للوصول إلى مستهدفات الدولة المصرية وهو 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
وأضاف وزير السياحة، في بيان صادر اليوم، أنَّه من المقرر وضع خطة وأجندة لفعاليات الترويج للمقاصد السياحية المختلفة في مصر من خلال إقامة الندوات الثقافية، والفعاليات الاجتماعية، وسباقات ومعارض السيارات والموتوسيكلات المختلفة حتى شهر مايو المقبل.