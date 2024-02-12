«السياحة» توافق على آلية قانونية لتنظيم سفر حاملي تأشيرات زيارة السعودية

قالت اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إنّها ناقشت المشروع المقدم من غرفة شركات السياحة، الخاص بوضع نظامٍ خاصٍ لحاملي تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحية للمملكة العربية السعودية في ظل تزايد أعداد الحاصلين عليها مؤخرًا.

مواجهة سلبيات تنظيم السفر لحاملي تأشيرات الزيارة

وأوضحت اللجنة، في بيان صحفي اليوم، أنّ غرفة شركات السياحة أكدت أنّ مشروع القانون يأتي لمواجهة السلبيات الناشئة عن التنظيم الحالي لسفر حاملي تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحية للسعودية عبر بوابة العمرة المصرية، والذي يسمح بتدخل الوسطاء والكيانات غير الشرعية في الترويج والتحايل بها على المواطنين والعملاء بترويج برامج وهمية تسيء لسمعة البلاد وتعرض المواطنين للنصب والاحتيال.

الترويج لتنظيم رحلات حج حاملي التأشيرات

وأشارت اللجنة إلى أنّ غرفة شركات السياحة أكدت، خلال المشروع، أنّ الوسطاء والكيانات غير الشرعية التي تروج لتنظيم رحلات حج حاملي تلك التأشيرات يخالفون القواعد المصرية والسعودية في هذا الشأن، وما يسيء لسمعة المواطن المصري، ويعرضّه للجزاءات القانونية المنصوص عليها بالمملكة العربية السعودية.

وأشارت اللجنة إلى أنّها أصدرت توصيات لوزارة السياحة والآثار لضرورة وضع قواعد صارمة تحمي المواطن من النصب والاحتيال وتحافظ على سمعته وآدميته وتحمي حقوق الدولة من خلال آلية قانونية تحت مظلة الوزارة والغرفة من خلال البوابة المصرية للعمرة، بحيث يتم مخاطبة كل الجهات المعنية بسرعة تفعيل القانون، وسيادة الدولة على المواطنين المصريين في الداخل والخارج.