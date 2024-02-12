«الخارجية الفلسطينية» ترحب بفرض بريطانيا عقوبات على 4 مستوطنين

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بقرار المملكة المتحدة الذي فرض عقوبات على أربعة مستوطنين متطرفين، نظرا لارتكابهم أعمال عنف وجرائم واعتداءات ضد مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية خلال الفترة الماضية.

«الخارجية الفلسطينية»: القرار خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح

وأفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان، نقله وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الإثنين، بأن القرار يعد خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح، إذ يجب أن تغطي العقوبات كامل منظومة الاحتلال على أرض دولة فلسطين، بما في ذلك منع دخول المستوطنين إلى الأراضي البريطانية ووضع منظماتهم الإرهابية على قوائم الإرهاب البريطانية الوطنية والأوروبية والعالمية.

قيود سفر على أربعة مستوطنين

جدير بالذكر، أن بريطانيا فرضت قيودا صارمة على أموال وسفر 4 مستوطنين متورطين في «انتهاكات مشينة لحقوق الإنسان»، وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون «المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون من شأنهم تهديد الفلسطينيين، بالسلاح عادة، وإجبارهم على ترك أراضيهم التي هي ملكهم».