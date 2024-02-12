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أشتية: الشعب الفلسطيني باقٍ على أرضه ولن يغادرها

كتب:

يارا أشرف
11:42 ص | الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه

أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، قرار لجنة «كابينت» الإسرائيلية التي أوصت بإغلاق مقر أونروا في القدس، مشيرا إلى أنّ القرار هو بداية لتنفيذ الحرب المعلنة على المنظمة الإنسانية وتصفيتها.

وأضاف أشتية، خلال مؤتمر صحفي تنقله قناة القاهرة الإخبارية: «إذا استمرت إسرائيل بانتهاك مؤسسات الأمم المتحدة، فيجب طردها منها»، مشيرا إلى أنّ إسرائيل تواصل جرائم الإبادة التي بدأتها في قطاع غزة، وهناك محاولات إسرائيلية لإبعاد السلطة عن القطاع.

وتابع، أنّ إسرائيل نفذت تدميرا اقتصاديا وماليا للسلطة الفلسطينية، مشددا على أنّ الشعب الفلسطيني باق على أرضه ولن يغادرها.

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بقلم يارا أشرف