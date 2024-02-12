أشتية: المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي يواصلون خطتهم التدميرية في الضفة الغربية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي ليس فقط الذي يعبث ويدمر ويقتل في الضفة الغريبة، بل المستوطنون بحماية جيش الاحتلال، وهذا الأمر أصبح واضحا للجميع.

وأضاف أشتية، خلال مؤتمر صحفي تنقله قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ المستوطنين صاروا اليد العليا في كل الأعمال الاستعمارية فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية، وجميعهم مسلحون ويخدمون في الجيش.

وتابع أنّه لا يوجد فرق بين الجندي والمستوطن، فهو بالليل جندي، بينما بالنهار يكون مستوطن، مشيرا إلى أنّ المستوطنين يمارسون كل أشكال الإرهاب، ومن ينادي بحل الدولتين عليه محاربة الاستيطان بكل مدخلاته ومخرجاته وأدواته ومموليه.