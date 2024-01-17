عماد الدين حسين يدعو وسائل الإعلام العربية إلى تسليط الضوء على انقسام المجتمع الإسرائيلي

دعا الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، وسائل الإعلام العربية أن تبدأ في الاهتمام بإسرائيل من الداخل، قائلا إن مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام بدأ في أواخر الستينيات كمركز للدراسات الإسرائيلية لقراءة تل أبيب من الداخل.

وأضاف «حسين» خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أن جزءا كبيرا من العالم العربي ليس مهتما بالشكل الكافي للداخل الإسرائيلي، فإسرائيل مثل أي مجتمع بها تيارات وأفكار، وهناك انقسام حقيقي داخلها الآن، هذا الانقسام ليس بين المؤيدين للعدوان والحق العربي، لكن غالبية الانقسام الموجود يتمثل في كيفية هزيمة العرب بشكل أفضل وأسرع.

وأشار إلى أن قلة من الكتابات الإسرائيلي وتتمثل في «هآرتس» موضوعية على الحق العربي، لكنها قطرة في بحر من التطرف الإسرائيلي في غالبية الكتابات الإسرائيلية، والحكومة الإسرائيلية فكرت جديا في مساءلة الصحيفة وكتابها لأنها اعتبرتها أنها تخون الدولة وتطعنها في ظهرها أثناء الحرب.