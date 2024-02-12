الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 9 مجندين بغزة خلال 24 ساعة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 9 جنود خلال الـ24 ساعة الماضية خلال معارك في غزة ما يرفع الحصيلة إلى 2864 منذ 7 أكتوبر 2023 بحسب هيئة الإذاعة الإسرائيلية المعروفة اختصارا بـ«كان».

هجوم نفذته الفصائل الفلسطينية

فيما أصدرت الفصائل الفلسطينية، بيانا قالت فيه: «تمكن مجاهدونا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة وأوقعوها بين قتيل وجريح في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة».

الاشتباك مع مجموعة من جنود الاحتلال

وتابعت الفصائل الفلسطينية: «تمكن أفرادنا من الاشتباك مع مجموعة من جنود الاحتلال والإجهاز على 10 جنود من نقطة صفر في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة».

استمرار الحرب

وتواجه إسرائيل محاكمة أمام محكمة العدل الدولية بدعوى مقدمة من دولة جنوب إفريقيا في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية التي تدخل يومها الـ 129 وسط ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 28 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والنساء.