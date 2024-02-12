«المؤتمر» عن تصريحات إسرائيل بشن عملية عسكرية في رفح: تحول المنطقة لصراع

استنكر الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، التصريحات الإسرائيلية حول اعتزامها شن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، موضحا أن حدوث ذلك يحول المنطقة لمنطقة صراع تنعكس آثاره السلبية على الجميع.

وأضاف أن هذه التصريحات تغافلت ما قد يترتب على الإجراء، ألا وهو تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، خاصة وأن مدينة رفح الفلسطينية تأوي ما يقرب من 1.4 مليون فلسطيني نزحوا إليها، كونها آخر المناطق الآمنة بالقطاع، ومن ثم استهداف رفح الفلسطينية بمثابة تنفيذ فعلي لسياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته.

انتهاك الحقوق الإنسانية

وأكد أن إسرائيل تنتهك كل الحقوق الإنسانية، وتخترق كل المعاهدات والمواثيق والقوانين الدولية، متابعا: «ما تقوم به إسرائيل في غزة انتهاك واضح لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، وهذا يعتبر تجاهل صريح من قبل المجتمع الدولي».

تكاتف جميع الجهود الدولية

وطالب بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدا أن هذا الأمر سينتج عنه توسيع دائرة الصراع في المنطقة بالكامل ما سينعكس على الجميع، ومن ثم على الجميع أن يدرك حجم المسؤولية.