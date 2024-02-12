مدير تحرير «الأهرام»: إسرائيل تواصل عدوانها على غزة.. 50 غارة خلال ساعة ونصف

قال أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها الغاشم على قطاع غزة، واليوم هو الأسوأ على سكان رفح الفلسطينية، إذ تعرضوا لـ50 غارة خلال ساعة ونصف فقط بمعدل غارة كل دقيقة.

تنفيذ عملية عسكرية في رفح الفلسطينية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن أعداد الشهداء غير معروف، ولكن العدد الأولي 100 وعدد المصابين كبير، ومازال البحث يجرى أسفل الأنقاض، موضحا أنه يوجد تحذيرات دولية واسعة من تنفيذ قوات الاحتلال عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.

تدمير البشر وكل مقومات الحياة

وأشار إلى أن إسرائيل تريد أولاً صورة النصر من خلال تدمير غزة، وإعادتها للعصور الوسطى، إذ دمرت البيوت وأماكن العمل والمدارس والمستشفيات، بهدف دفع الفلسطينيين للتفكير في الهجرة من بلادهم.