دينا الشربيني ضيفة «سولد أوت» على cbc الجمعة المقبل

تحل الفنانة دينا الشربيني، ضيفة على الإعلامي محمود سعد، في برنامج «سولد أوت كامل العدد» الجمعة المقبل، على قناة CBC، في حوار دافئ وإنساني تتحدث فيه لأول مرة عن أكبر محنة في حياتها وتشارك المشاهدين رحلتها مع الفقد.

كما تتحدث الفنانة عن أحب أعمالها وأجمل ذكرياتها مع الفنانين الأقرب لقلبها وتتذكر مع جمهورها الكثير من الحكايات التي لم تحكيها من قبل.

وفي حلقة الخميس المقبل، يسلط محمود سعد الضوء على كيف استطاع المهندسون المصريون نقل معبد فيلة؟ وما أشهر العادات والتقاليد المصرية المحفورة على جدران المعابد الفرعونية؟ ومن هي الطفلة بسملة التي استطاعت أن تكتب وترسم بلسانها؟