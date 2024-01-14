سوسن بدر تكشف كواليس لقائها مع محمود سعد في sould out

كشفت الفنانة سوسن بدر، كواليس أول لقاء لها في وجود الجمهور من خلال ظهورها مع الإعلامي محمود سعد في برنامج sould out، المذاع على منصة Watch it.

تفاصيل لقاء سوسن بدر مع محمود سعد

وأوضحت من خلال مقطع فيديو لها بعد تسجيل الحلقة: «كنت متخوفة من تجربتى لأول مرة فى البرنامج لأنه تجربه حية مع الجمهور على المسرح لكني اكتشفت أنها كانت من أمتع المرات اللي وقفت فيها على المسرح لأنى كنت نفسي مش شخصية بجسدها واتبسطت لأني كنت في لقاء من القلب مع الجمهور عن الحب والجمال والعلاقات الإنسانية».

وتناول اللقاء الحديث عن أبرز أعمالها السينمائية والدرامية وكواليسها وذكرياتها من بينها «سلام يا صاحبي، وحبيبي دائما، وأحلام الفتى الطائر، أبو العروسة، أم الدنيا».

مسلسل حدوتة منسية

وتواصل الفنانة سوسن بدر تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل «حدوتة منسية»، والمقرر عرضه في موسم المسلسلات الشتوي بإحدي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في يناير الجاري.