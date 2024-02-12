كاتب صحفي: تنمية سيناء أنهت أطماع إسرائيل بامتلاك ممر منافس لقناة السويس

كشف الكاتب الصحفي إيهاب عمر، عن أسباب دولة الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول تنفيذ مخطط التهجير بسبب الطفرة التي شهدتها شبه جزيرة سيناء، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال بناء 56 طريق سريع وخط سكة حديد بين طابا والعريش، وتطوير ميناء العريش.

إسرائيل عادت لتفجير دولة من دول الجوار في وجه مصر

وأوضح «عمر»، خلال حواره عبر الإنترنت مع الإعلامية إيمان الحويزي، ضمن برنامج «مطروح للنقاش»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن تلك المشروعات أنهت طموحات إسرائيل في أن يكون لها منافس برمائي لقناة السويس أو الموانئ المصرية، ولذلك عادت إسرائيل والمجتمع الدولي لتفجير دولة من دول الجوار في وجه مصر للتأثير عليها.

لعبة إسرائيلية غربية لاستنزاف مصر

وأضاف أنه بالنظر إلى الصراع العربي الإسرائيلي سنجد أننا أمام استهداف واضح للخطوات المصرية، مؤكدًا أن دائمًا ما يكون هناك لعبة إسرائيلية وغربية لكي يتم استنزاف مصر سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا.

ونوه بأن منذ عام 1987 واللعبة تقوم على تفجير قطاع غزة بوجه مصر وشبه جزيرة سيناء، والتي تعد بوابة مصر الشرقية.