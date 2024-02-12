الرأي العام اليمني: عمليات «الحوثي» غير مجدية بدون «عمل عربي مشترك»

قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في اليمن، إياد موسمي، إن جماعة الحوثيين أعلنت صباح اليوم عن استهداف سفينة تجارية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وسط معلومات تفيد بوجود تحليق مكثف للطيران الأمريكي والبريطاني في أجواء مدينة الحديدة.

وأفاد «موسمي» بأن استهداف السفينة الأمريكية اليوم، يأتي بعد هدوء نسبي بين الحوثيين والولايات المتحدة، استمر لخمسة أيام، مضيفا أن الرأي العام اليمني يرى أن القضية الفلسطينية هي قضية مقدسة، وأنه على الدولة اليمنية الإعلان عن موقف جاد بشأن هذه القضية، بالإضافة لحماية السواحل، والوقوف بجانب الموقف العربي الموحد تجاه القضية الفلسطينية.

وقال إن جماعة الحوثي أعلنت أنها مستمرة في عملياتها، فمنذ التاسع عشر من يناير الماضي، استهدف الحوثيون أكثر من 35 سفينة تجارية، بالإضافة للتصريح الأمريكي باستهداف وقصف أكثر من 100 هدف للحوثيين، لكن بالرغم من ذلك لا زال الحوثيون يقاومون ويطلقون صواريخهم مستمرين في العمليات.

وأضاف «موسمي» أن الرأي العام اليمني يرى أن عمليات الحوثيين غير ناجعة في وقف الحرب على غزة، ما لم يكن هناك عمل عربي مشترك لمواجهة الكيان الصهيوني الغاصب، الذي يستهدف أطفال ونساء الشعب الفلسطيني.