أدارت الضربات على الحوثيين.. من هي «كاثلين» المفوضة بمهام وزير الدفاع الأمريكي؟

للمرة الثانية منذ بداية 2024، يغيب وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عن مهام منصبه، إثر تدهور حالته الصحية، ويفوض مهامه إلى نائبته، كاثلين هيكس، إذ أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أنّ الوزير «أوستن»، الذي يُعاني سرطان البروستاتا، دخل المستشفى بسبب «مشكلة طارئة في المثانة»، وفوض نائبته بمهامه.

وقال متحدث البنتاجون، بات رايدر، في بيان، إن «أوستن» نقل مهمّات الوزارة إلى نائبة وزير الدفاع، كاثلين هيكس، ويتلقّى العلاج حالياً، مؤكداً أنه أُبلِغ البيت الأبيض والكونجرس بذلك، مشيراً إلى أن الوزير توجه إلى المستشفى ومعه أنظمة الاتّصالات السرّية وغير السرّية اللازمة لتأدية واجباته، ونقل بواسطة حرسه الأمني إلى مركز «والتر ريد» الطبّي العسكري الوطني، لإجراء فحوصات طبية، بسبب أعراض تشير إلى وجود «مشكلة طارئة في المثانة».

كاثلين هيكس في موقع وزير الدفاع الأمريكي مجدداً

ويُعد تفويض مهام وزير الدفاع الأمريكي إلى نائبه ليس جديداً، إذ أشرفت «كاثلين»، في السابق، على تنفيذ العديد من القرارات الهامة، في غياب «اوستن»، لعل أبرزها العمليات التي نفذها الجيش الأمريكي ضد جماعة الحوثيين في اليمن، خلال شهر يناير الماضي.

وكانت كاثلين هيكس هي المسؤولة فعلياً عن وزارة الدفاع في الفترة من 2 إلى 5 يناير 2024، وهو التوقيت التي أمر فيه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بإصدار بيان يتضمن تحذيرًا نهائيًا للحوثيين قبل العملية العسكري، في الوقت الذي كان يخضع فيه وزير الدفاع لعملية جراحية، لتعلن بعدها صحيفة «وول ستريت جورنال» أنّ «كاثلين» هي من تولت مهام «أوستن» في تلك الفترة.

وغاب «أوستن» عن الأنظار في أواخر ديسمبر وأوائل يناير الماضيين، إثر مضاعفات لعمليّة جراحية في البروستاتا، وحينها أخفى الأمر عن الرئيس بايدن، كما أخفاه عن الكونجرس لعدة أيام، لكن لكن هذه المرّة أعلن عن دخوله المستشفى بعد ساعتَين فقط من نقله، وهو ما شدد عليه «رايدر»، في البيان الصادر عن البنتاجون.

من هي كاثلين اوستن؟