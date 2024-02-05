تفاصيل القصف الأمريكي البريطاني على محافظتي الحديدة وصعدة في اليمن

شنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، 8 غارات على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف وغارتين على مديرية الزيدية وغارة على مديرية الحوك بمحافظة الحديدة شمال غربي اليمن، ووفقا لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، فإن القصف استهدف كذلك مديرية باقم في محافظة صعدة بـ3 غارات وغارة شرقي مدينة صعدة شمالي اليمن.

بدورها، قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله «الحوثيين»، إن الطائرات الحربية الأمريكية البريطانية شنت 15 غارة على محافظتي صعدة والحديدة.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية«سنتكوم»، شن غارات جوية في العراق وسوريا، ردًا على الهجوم على البرج 22 بأقصى الشمال الشرقي من الأردن، مشيرة في بيان، إلى استهداف أكثر من 85 هدفا باستخدام أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه.

استهداف قاعدة «حقل العمر النفطي» الأمريكية في سوريا

وفي العراق، أعلنت فصائل مسلحة، استهداف قاعدة «حقل العمر النفطي» الأمريكية في سوريا بطائرات مسيرة، مشيرة في بيان، إلى استمرارها في دك المعاقل الأمريكية، وفق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، كشفت عن تفاصيل جديدة تخص الضربات الجوية في العراق وسوريا، وقالت، وفق لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية، إن 84 من أصل 85 هدفا قد دمرت أو تضررت وظيفيا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال في وقت سابق، إن سيوجه الجيش باتخاذ تدابير إضافية ضد «الحرس الثوري الإيراني» إذا دعت الضرورة، وفق لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حذر في وقت سابق، وفق لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، من خطورة اتساع الصدام الإقليمي بيتن الولايات المتحدة وإيران، داعيا لضرورة تجنبه.