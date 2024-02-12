«العمل الوطني الفلسطيني»: 10 آلاف طفل مهددون بالموت جوعا في شمال غزة

أكدت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني، أن قطاع غزة أصبح منطقة معدومة من البنى التحتية والخدمات، ولم يعد هناك مستشفيات تعمل بكامل طاقتها، إضافة إلى انقطاع خدمات الصرف الصحي والمياه.

انعدام مظاهر الحياة في قطاع غزة

وأوضحت «النتشة»، خلال حوارها عبر الإنترنت مع الإعلامية إيمان الحويزي، ببرنامج «مطروح للنقاش»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه لا يوجد أي من مظاهر الحياة في قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي.

وذكرت أن مناطق شمال قطاع غزة لم تصلها أي مساعدات إغاثية وإنسانية منذ فترة طويلة، مؤكدة أن هناك 10 آلاف طفل في شمال القطاع مهددون بالموت جوعًا.

وفيات يوميًا في قطاع غزة بسبب الجوع

وأشارت إلى أن هناك وفيات يوميًا بسبب الجوع في قطاع غزة، مشددة على أن الطرق التي تربط شمال القطاع بالجنوب أصبحت مدمرة بالكامل، وقالت «ما تتحدث عنه إسرائيل من نقل السكان من جنوب القطاع إلى الشمال مرة أخرى يعد ضربًا من ضروب الخيال».

وشددت عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني، أن رفح أصغر مدينة في قطاع غزة، وأصبحت مكتظة بالسكان، وبها 1.5 مليون مواطن فلسطيني.