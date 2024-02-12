الفصائل الفلسطينية تعلن مقتل 10 جنود إسرائيليين من المسافة صفر في خان يونس

أعلنت الفصائل الفلسطينية، في بيان لها، أنهم استطاعوا قتل 10 جنود إسرائيليين من المسافة صفر في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

الفصائل تتصدى لمجموعة من جنود الاحتلال

وأفاد بيان صادر عن الفصائل، اليوم، بأنها تصدت لمجموعة من جنود الاحتلال وجرى التعامل مع 10 جنود في نقطة الصفر بمنطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت أن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة، ما أسفر عن سقوط قتيل وجريح في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس.

جيش الاحتلال يواجه وضعا صعبا

وفي الساعات الأولى من فجر الاثنين، أفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال يواجه وضعًا صعبًا في خان يونس بعد أن تعرض لكمين كبير جدًا.