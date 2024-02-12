برلماني: توجد حاجة ملحة للاتفاق على رئيس جديد للبنان

ناقش اجتماع لجنة الشئون العربية بمحلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، آخر تطورات الأوضاع في لبنان، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية.

وأكد أباظة، أن اللجنة استمعت لممثلي وزارة الخارجية، بشأن جهود مصر لإنهاء حالة الفراغ الرئاسي بعد انتهاء ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشيل عون في أكتوبر 2022، وعدم تمكن البرلمان اللبناني حتى اليوم من انتخاب رئيس جديد للبلاد، وهو ما تسبب في حالة ركود سياسي، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية.

إنهاء الأزمة اللبنانية

وأشار إلى العلاقات السياسية القوية التي تجمع مصر ولبنان، مشيدا بالجهود المستمرة لإنهاء الأزمة اللبنانية، والوصول لانتخاب الرئيس الجديد.

وأكد ضرورة تغليب القوى السياسية اللبنانية الصالح العام للبنان عن المصالح الضيقة للأفراد والجماعات، والعمل على الخروج من حالة جمود الأوضاع التي تعم وتؤثر على الاقتصاد اللبناني، لا سيما في ظل تراجع قيمة العملة، وارتفاع معدلات التضخم بصورة كبيرة.

تشكيل حكومة جديدة

وشدد رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على أن هناك حاجة ملحة للاتفاق على رئيس لبنان وإجراء انتخابات رئاسية حتى يتم تشكيل حكومة جديدة للنهوض بالبلاد من كبوتها.

وأعلن أحمد فؤاد أباظة، رفض تدخل القوى الأجنبية في الشأن اللبناني، قائلا: يجب أن تبتعد عن لبنان حتى يتمكن اللبنانيون من انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة.