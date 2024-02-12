محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رصف محيط مسجد أبو غنام الأثري

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، أعمال رصف محيط مسجد أبو غنام الأثري بمسطح 3000 متر مسطح بمدينة بيلا، وكذلك أعمال رصف شارع 26 يوليو، بإجمالي أطوال 400 متر وعرض 6 أمتار، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية 2022 - 2023 لمركز ومدينة بيلا، للوقوف على معدلات الأداء، ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل بهما، وكذلك للوصول لبنية تحتية سليمة بقطاع الطرق والحد من الحوادث، والحفاظ على أرواح المواطنين.

تنفيذ خطط الرصف في مراكز ومدن المحافظة

وأكد المحافظ، أنّ المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير التي تتم في آن واحد بكافة المراكز والمدن المحافظة، موجهًا بسرعة إنهاء الأعمال وفقاً للبرنامج الزمني المُحدد.

رصف محيط مسجد أبو غنام الأثري

ومن جهته، تابع أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، مساء اليوم، أعمال الرصف بمحيط مسجد أبو غنام الأثري وشارع 26 يوليو، لافتاً إلى أنّه في خلال الأيام المقبلة، سيجري البدء في رصف عدد كبير من الشوارع الأخرى بالمدينة، وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين وللسيارات بالشوارع دون أي مشاكل أو معوقات.