وكيل أوقاف كفر الشيخ: حريصون على الانتهاء من مشروع ترميم مسجد أبو غنام

تفقد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، أعمال ترميم مسجد العارف بالله سيدي سالم البيلي أبو غنام والشهير بمسجد «أبو غنام» الأثري ببيلا، الذي شارف على الانتهاء، بحضور الشيخ ياسر الغول، مدير إدارة الإدارات، والشيخ عبد الوهاب سعد صالح، مدير إدارة أوقاف بيلا، وعدد من الأئمة والخطباء.

ترميم مسجد «أبو غنام» الأثري

وأوضح وكيل الوزارة، أنّ مسجد «أبو غنام»، يتم حالياً صيانته وترميمه بالتعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار، وتنفيذ الهيئة العربية للتصنيع، لإعادة المسجد إلى رونقه وحالته الأصلية، مشيراً إلى اهتمام الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بصيانة وترميم المساجد القديمة، ولاسيما مساجد أولياء الله الصالحين.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، حرص وزارة الأوقاف على الانتهاء من مشروع ترميم مسجد «أبو غنام» الأثري، تمهيداً لافتتاح المسجد أمام أهالي مدينة بيلا ومُحبي القطب الصوفي الكبير في أقرب وقت ممكن، لافتاً أنّ المسجد يُعد من أقدم مساجد محافظة كفر الشيخ، وهو رمزاً من رموز الآثار الإسلامية، ومسجد تاريخي يحظى بشهرة واسعة.

مسجد العارف بالله سيدي سالم البيلي أبو غنام

جدير بالذكر، أنّ مسجد العارف بالله سيدى سالم البيلى أبو غنام والشهير بمسجد «أبو غنام» الأثري بمدينة بيلا، المُقام عام 700 هجرية، سيتم افتتاحه قريباً عقب الانتهاء من أعمال التطوير والترميم الجارية والتي يتم تنفيذها، بالتعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار، خاصةً أنّ تطوير المسجد ينتظره مرتادي الأولياء باعتبار أنّ ضريح مسجد «أبو غنام»، يحتل مكانة كبيرة في قلوب أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة ومركز بيلا.