«الخارجية»: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تحريضية وتكشف عن نهم للقتل والتدمير

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه من المؤسف والمشين استمرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، في إطلاق تصريحات غير مسؤولة وتحريضية، ولا تكشف إلا عن نهم للقتل والتدمير، وتخريب لأي محاولة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة.

تصريحات غير مسؤولة

واعتبر المتحدث باسم الخارجية، أن مثل تلك التصريحات غير مقبولة جملة وتفصيلاً، حيث تسيطر مصر بشكل كامل على أراضيها، ولا تسمح لأي طرف بأن يقحم اسم مصر في أي محاولة فاشلة لتبرير قصور أدائه.