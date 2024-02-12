بعد التراجع 250 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

سجَّل سعر الذهب اليوم الاثنين 12 فبراير 2024، في مصر بمحلات الصاغة خلال بداية التعاملات المسائية، حالة من الاستقرار الجيد في الأسواق، وذلك بعد عدد من التراجعات المتتالية خلال الأيام القليلة الماضية تقدر بنحو 250 جنيهاً، حيث سجَّل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3550 جنيها، للشراء، بدون مصنعية.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية سعر الذهب اليوم في مصر وفقاً لآخر تحديث لأسعار الذهب اليوم، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بدون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحال الصاغة بدون مصنعيه، حيث سجَّل نحو 4057 جنيها للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا اليوم في مصر بمحال الصاغة، حيث سجل نحو 3550 جنيها للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 3042 جنيها، وعيار 14 سجل نحو 2373 جنيها للشراء بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجَّل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 12- 2- 2024، استقراراً بمحال الصاغة، حيث سجل نحو 28400 جنيه للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2025 دولارا.