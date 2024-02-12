فيديوهات غريبة تثير الجدل على صفحة حسام حسن.. هل تعرضت للتهكير؟

على مدار ما يقرب من 24 ساعة، انتشرت فيديوهات غريبة على صفحة تحمل اسم حسام حسن، الذي تولى مهمة منتخب مصر قبل أيام قليلة، خلفًا لروي فيتوريا، المدرب البرتغالي المقال بسبب تراجع نتائج الفراعنة تحت قيادته، ووداع كأس أمم أفريقيا من دور الـ16.

هل تعرضت صفحة حسام حسن للتهكير؟

فيديوهات غريبة ومقاطع لعدد من القرود اقتحمت الصفحة الموثقة التي تحمل اسم حسام حسن مدرب منتخب مصر، ويبدو وكأن أحد الأشخاص حاول تهكيرها وتغيير نشاطها، إذ نشر العديد من الفيديوهات التي تحمل لقطات طريقة لعدد من صغار القردة.

جماهير الكرة المصرية، تفاعلت بشكل كبير مع الفيديوهات المنشورة على الصفحة التي تحمل اسم العميد، إذ بدأت التساؤلات حول ماهية هذه اللقطات التي تنشر على الصفحة، إلى جانب تأكيد البعض أنها تعرضت لاختراق من أحد الأشخاص، إذ قال أحدهم في التعليقات: «هي إيه الحكاية حد يفهمنا»، وقال آخر: «الحساب كدا متهكر».

الصفحة لم تنشر أي تحديثات خاصة بـ«العميد» منذ شهر سبتمبر لعام 2023، إذ نشر تهنئة للمسلمين بالمولد النبوي الشريف، كما نشر في الشهر ذاته صورًا لمحمود الجوهري مدرب منتخب مصر سابقًا، وذلك في ذكرى رحيله.

الصفحة التي تحمل اسم حسام حسن موثقة من قبل «فيسبوك»، وتتفاعل معها جماهير الكرة المصرية منذ سنوات، إذ جرى تدشينها عام 2013، لكن ما أثار الجدل، أن العميد توقف عن نشر أي تحديثات خاصة به منذ سبتمبر المنقضي، إلى جانب عدم الإعلان عن تعرض حسابه الرسمي لاختراق من قبل أي من الأشخاص، ما يعني أنه قد يكون فقد السيطرة عليها منذ ذلك التاريخ ولم يعدها مجددًا، خاصة أنها لم ينشر عليها خبر توليه مهمة تدريب منتخب مصر.