مفاجأة مدوية بشأن التعاقد مع حسام حسن.. اتحاد الكرة يكشف التفاصيل | عاجل

كشف إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، كواليس تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي جرت إقالته بسبب سوء النتائج.

التوأم لم يتحدثا عن أي أمور مادية

وقال عضو الجبلاية، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «مع ولا ضد»، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: «حسام وإبراهيم حسن لم يتحدثا حتى الآن عن أي أمور مادية».

وأضاف إيهاب الكومي: «حسام وإبراهيم حسن قبلا العمل في منتخب مصر، دون أي شروط، وقالوا شرف لنا تدريب المنتخب».

وتابع عضو اتحاد الكرة: «سيكون هناك متحدث إعلامي للمنتخب، وسيجري الإعلان عنه فور اختياره».