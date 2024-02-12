خالد الجندي يطالب المشايخ بتوجيه المواطنين بعدم تخزين السلع

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن على المشايخ في شهر رمضان المقبل، التوجيه بعدم التخزين في نفوس المواطنين.

لا يجب تخزين السلع

وأوضح «الجندي»، خلال تقديمه برنامجه «لعلهم يفقهون»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنه لا يجب تخزين السلع أو الطعام، قائلًا: «أي سلعة بتخزنها بتجوع ناس تانية، بتحرم الشعب من قوته».

وأشار إلى أنه ملعون من بات شبعان وهو يعلم أن جاره جائع، موضحًا أن بعض التجار استغلوا أزمات الدولة والمواطنين، للإثراء بغير حق، ولحجب السلع عن المواطنين، لهم عذاب شديد في الدنيا والأخرة، متابعًا: «المحتكر مطرود من رحمة الله».