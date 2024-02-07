خالد الجندي يشكر الشركة المتحدة: «تعمل على التطوير والربط بين الأجيال»

تقدم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لما تقدمه من إنتاج، مشددًا أن ما تفعله الشركة يعد عملا عظيما من إنتاج وبحث عن الأجيال المتلاحقة.

وأوضح «الجندي»، خلال حلقة خاصة بعنوان «حوار الأجيال»، ببرنامج «لعلهم يفقهون»، المُذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأربعاء، أن عدم وجود صفوف تدريب ونقل الخبرات بين الأجيال هي المشكلة التي عانينا منها طوال العقود الماضية، مشيرًا إلى أن الشركة المتحدة تعمل على تطوير وتسليم وتسلم بين الأجيال وبعضهم البعض، قائلًا: «ما تفعله المتحدة للخدمات الإعلامية من إنتاج مهتم دائما بالشباب تجعل هناك نقل للخبرات بين الشباب وبعضهم البعض».

وتابع: «لازم الأجيال تستلم المهمة، ويكون الزمن الجديد أكثر خبرة وتمرسا»، مشددًا أنه مستبشر خيرا من أجيال الشباب.