خالد الجندي: «الجدال» و«الانحطاط العقلي» صفات لبني إسرائيل في القرآن 

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنَّ البقرة في قصة موسى بالنسبة لليهود «إله كاذب»، لأنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالي، موضحاً: «الانحطاط العقلي يوصل الإنسان إلى دناءة التفكير».

وأضاف «الجندي»، في حواره بإحدى حلقات برنامج «لعلهم يفقهون»، بعنوان «حوار الأجيال»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ انحطاط الإنسان يجعله يرى الحيوان شيء مقدس، ويجعله يرى المقدس في حجر أو شجرة أو قطعة عجوة، لافتاً إلى قول سيدنا عمر - رضي الله عنه: «كنا نصنع الإله في الجاهلية من العجوة فإذا جعنا أكلناه»، للتأكيد على وصول انحطاط العقل بالإنسان إلى دنو التفكير.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنَّ عبادة الإنسان لبقرة قصة مؤلمة في التاريخ الإنساني وعندما يتشرب قلبه بحب بقرة فهذه قصة أكثر إيلاماً، وعندما يرى أن ذبح البقرة استهزاء كما فعل بني إسرائيل فهذا جزء من العبثية البشرية في قوم موسى.

وأكد أن اليهود مدربين على الجدال، ومهما طلب منهم سيدنا موسى فإنهم كانوا سيجادلونه، موضحًا أنهم ذهبوا إلى موسى حقنًا للدماء لأنهم كانوا يخشون على أنفسهم.