خالد الجندي: قرارات الرئيس السيسي للحماية الاجتماعية جبرٌ لخواطر الناس

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية، على قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحماية الاجتماعية.

وأكد خلال تقديمه برنامجه «لعلهم يفقهون»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ الرئيس السيسي جبر خاطر الناس بقرارات، أمس.

وأضاف «الجندي»، أن القرارات جاءت في ليلة الإسراء والمعراج، موضحًا أن الإسراء والمعراج عبارة عن رحلة جبر خاطر لسيدنا النبي - صلى الله عليه وسلم.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «اعتقد أنه لن يختلف اثنان فيما سمعناه وشهدته مصر أمس، لأنه مثال لـ جبر الخاطر بحزمة من القرارات للرئيس السيسي».