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مدير الأونروا يرفض مطالب إسرائيل باستقالته: «مستمر في منصبي»

كتب:

أحمد عادل موسى
07:39 م | الإثنين 12 فبراير 2024
فيليب لازاريني

فيليب لازاريني

قال فيليب لازاريني، رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إنه ليس لديه نية للاستقالة بعد زعم الاحتلال الإسرائيلي بأن بعض الموظفين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر الماضي المعروف بعملية طوفان الأقصى.

وتقدم وكالة الأمم المتحدة المساعدات للفلسطينيين في غزة، ومنذ ورود هذه المزاعم، علق عدد من الدول المانحة التمويل.

وبدأت الأونروا تحقيقا وفصلت موظفين متهمين بالتورط في الهجوم.

ودعا كبار القادة الإسرائيليين لازاريني إلى الاستقالة منذ ظهور المزاعم.

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بقلم أحمد عادل موسى