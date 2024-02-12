أستاذ علوم سياسية: مخطط تهجير السكان لسيناء فشل بسبب الموقف المصري

قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الاحتلال نفذ عملية قصف عشوائي بمنطقة «الشابورة» في قلب رفح، حتى يغطي على عملية تحرير المحتجزين الإسرائيليين، وراح نتيجة هذا القصف نحو 100 شهيد.

وأضاف «الرقب»، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن من مصلحة بنيامين نتنياهو استمرار الحرب، لذلك قد يستغل عملية تحرير الأسيرين، للاستمرار في القيام بعمليات نوعية، مثل هذه العملية في قلب رفح، وهذا معناه ارتكاب المزيد والمزيد من المجازر.

وأوضح أن بعد عملية فجر اليوم بمنطقة «الشابورة»، ففي اعتقاده أن بدء الاحتلال لعملية رفح أصبح أقرب، مضيفا أنه بالرغم من أن عمليات القتل والمجازر تهدد مفاوضات الهدنة، لكن على المستوى الاستراتيجي بالنسبة للاحتلال، قام بتحرير أسيرين بغض النظر عن المجازر التي ارتكبها.

وأشار إلى أنه لم يعد هناك احتمالية تهجير السكان إلى سيناء وأن مخطط التهجير الذي تلعب عليه إسرائيل قد فشل خاصة بعد الموقف المصري والذي أشار، حسب الإعلام الأمريكي، إلى تعليق عملية السلام بين مصر والاحتلال الإسرائيلي.