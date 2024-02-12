برلماني: مصر هي الداعم الأول للفلسطينيين.. ومعبر رفح لم يُغلق لحظة واحدة

أكد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت كل الحدود، وتشكل تهديدًا خطيرًا لأمن واستقرار المنطقة، مشيراً إلى أن دولة الاحتلال تريد وضع الدول العربية والإسلامية في موقف محرج.

دعم مصري إنساني ودبلوماسي للقضية الفلسطينية

وأضاف عضو مجلس النواب، في تصريح لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية تبذل جهوداً واسعة لدعم القضية الفلسطينية، على الصعيدين الدبلوماسي والإنساني، وذلك من أجل دعم استقرار المنطقة، مشيداً بالدور الكبير الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي والداعم بشكل كامل للقضية الفلسطينية، من خلال العمل على إيجاد حلول سلمية للصراع، والعمل على وقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكداً أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري منذ اندلاع الأزمة في أكتوبر الماضي، ولم يُغلق للحظة واحدة.

واستنكر «عباس» الادعاءات التي تتهم الدولة المصرية بالتقصير في دعم الفلسطينيين، مؤكدًا أن مصر تسعى دائمًا لتقديم يد العون للشعب الفلسطيني، مشيداً بموقف الشعب المصري واصطفافه خلف قيادته السياسية في مواجهة محاولات النيل من الدولة وتشويه صورتها.