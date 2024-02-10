آخر تطورات اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.. استعداد إسرائيلي رغم الاعتراض

يستمر الحديث عن الهدنة الإنسانية وصفقة تبادل المحتجزين في قطاع غزة مع استمرار المفاوضات ومساعي الدول إلى إبرام الصفقة المنبثقة من اتفاق باريس، بعد تسليم الفصائل الفلسطينية ردها على الصفقة المقترحة إلى مصر وقطر وتسلمتها أيضًا دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وكان آخر تفاصيل الصفقة المرتقبة، وفقًا لما نشره موقع «أكسيوس» الأمريكي ونقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، قوله إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أرسل مدير المخابرات المركزية بيل بيرنز إلى مصر في أحدث محاولة لإبرام اتفاق بشأن المحتجزين في قطاع غزة.

ويعد «بيرنز» هو أهم الأشخاص لدى الرئيس الأمريكي بشأن الجهود المبذولة لتأمين صفقة المحتجزين ووقف القتال في قطاع غزة، وإرساله إلى القاهرة في مهمة لإنجاز الصفقة المنتظرة.

دولة الاحتلال الإسرائيلي تبدي الاستعداد للتفاوض

وأبدت دولة الاحتلال الإسرائيلي استعداداتها للتفاوض بشأن مقترح باريس بعد تسلمها رد الفصائل الفلسطينية، رغم اعتراضها على بعض البنود التي وضعتها الفصائل، وفقًا لما أعلنته وسائل إعلام عبرية.

الاحتلال الإسرائيلي: نرفض بقاء قيادات الفصائل الفلسطينية في غزة

دولة الاحتلال الإسرائيلي، طالبت من الوسطاء، أن يكون قطاع غزة منزوع السلاح بالكامل، كما رفضت بقاء قيادات الفصائل الفلسطينية داخل قطاع غزة، وأشارت إلى أن وقف إطلاق النار الكامل في غزة مرهون بإبعاد الفصائل الفلسطينية عن إدارة القطاع فيما يتعلق بمستقبل ما بعد الحرب، كما رفضت عودة سكان شمال القطاع إلى منازلهم خلال الوقت الحالي.