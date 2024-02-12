8 معلومات عن مهرجان أسوان للثقافة.. عروض فنية وتراثية بمشاركة 15 فرقة

تشهد محافظة أسوان، فعاليات النسخة الحادية عشر لمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، ويعد من أبرز الأحداث الثقافية في المنطقة، برعاية وزارة الثقافة وتحت إشراف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وقال محافظ أسوان في بيان اليوم، إنّ هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارة الثقافة، بقيادة الدكتورة نيفين الكيلاني، لضمان نجاح فعاليات المهرجان.

ومن المقرر أنّ يجري خلال الافتتاح، تقديم عروض فنية وتراثية من قبل 15 فرقة فنون شعبية دولية ومحلية، وذلك على مسرح فوزي فوزي الصيفي بكورنيش النيل في مدينة أسوان.

معلومات عن مهرجان أسوان للثقافة والفنون

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، 8 معلومات عن مهرجان أسوان للثقافة والفنون الـ11، وفقًا لبيانات محافظة أسوان:

1- تنطلق فعاليات المهرجان في الفترة من 18 إلى 22 فبراير.

2- يتزامن ختام المهرجان مع احتفال تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في أبو سمبل.

3- هناك تنسيق كامل مع وزارة الثقافة لإنجاح فعاليات المهرجان.

15 فرقة فنون شعبية

4- يشمل المهرجان عروضًا فنية وتراثية لـ15 فرقة فنون شعبية دولية ومحلية.

5- العروض ستُقام في مسرح فوزي فوزي الصيفي بكورنيش النيل بأسوان.

6- الفرق الفنية ستجري بجولة في عدة مواقع ثقافية في أسوان.

7- تشمل المواقع قصور وبيوت الثقافة والمسارح والنوادي، إذ تشرف الهيئة العامة لقصور الثقافة على التنظيم.

8- تقدم المحافظة، الدعم الكامل لإنجاح المهرجان وترويج أسوان سياحيًا.