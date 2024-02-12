«النور» يحذر من اقتحام وقصف مدينة رفح جنوبي غزة.. ويدين مجزرة الاحتلال الإسرائيلي

حذَّر حزب النور من خطورة ما يتناوله الإعلام العبري ويلوح به رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من استعدادهم لاقتحام مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، والتي تقع على الشريط الحدودي للدولة المصرية، ويهدد أمنها.

وفي السياق ذاته، أدان الحزب، المجزرة التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي من خلال تكثيف غاراته على مدينة رفح فجر اليوم؛ ما أدى إلى مقتل 60 فلسطينيا -تقبلهم الله في الشهداء.

وأكد حزب النور أن استمرار الاحتلال في الضرب عرض الحائط بكل المواثيق والأعراف الدولية، والانحياز الغربي المخزي لجرائم الاحتلال ودعم قتل الأطفال والنساء والشيوخ، من شأنه أن يؤدي إلى نتائج غير محسوبة العواقب على المنطقة بأسرها.

مخطط التهجير القسري للفلسطينيين مصيره إلى الفشل

وأوضح حزب النور أن مخطط التهجير القسري للفلسطينيين مصيره إلى الفشل، وها هو العالم يقف عاجزا عن ردع عدوان المجرمين، وإنقاذ المدنيين من إعمال آلة الحرب الوحشية، فأين منظمات حقوق الإنسان؟ وأين مجلس الأمن؟ وأين محكمة العدل الدولية؟.

ويؤكد حزب النور وجميع أعضائه وقوفه وكذلك الشعب المصري كله خلف الدولة المصرية في التصدي لأى عدوان صهيونى محتمل يهدد الأمن القومي المصري، ويعد بمثابة إعلان للحرب، واتخاذ ما يلزم من وسائل رادعة حاسمة، داعيا إلى دعم وتأييد كل الإجراءات اللازمة والضرورية التي تتخذ من قبل عقلاء العالم لمساندة أهلنا في فلسطين.

حزب النور يرفض كل أشكال التطبيع مع إسرائيل

وشدد حزب النور على رفضه لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيونى، ويدعو جميع الدول التي سلكت طريق التطبيع على حساب مصالح الشعب الفلسطينى، ومصالح الأمة الاسلامية والعربية، وكل متطلبات الأمن القومى العربى، إلى مراجعة علاقاتها معه.