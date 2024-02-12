النائب أيمن محسب: الاحتلال يظهر وحشيته أمام العالم بقصفه لرفح الفلسطينية

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية يظهر وحشيتها وحجم مخالفتها للقوانين الدولية وخرقها للأعراف واعتدائها علي الإنسانية أمام أعين المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا تجاه تلك الجرائم.

وذكر «محسب»، أن قصف المناطق السكنية برفح يرقى إلى جرائم حرب طبقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يتطلب محاسبة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحكمة، واتخاذ قرارات رادعة وعاجلة.

منطقة صراع

وأضاف وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن مصر حذرت عدة مرات من أن عدم استقرار الأوضاع في المنطقة سينتج عنه تحول المنطقة لمنطقة صراع تنعكس آثاره السلبية على الجميع، مشيرا إلى أن مخطط التهجير القسري للفلسطينيين لن ينجح، رغم أن العالم يقف عاجزا عن ردع عدوان الاحتلال، وإنقاذ الفلسطينيين من إعمال آلة الحرب الوحشية.

وأوضح النائب أيمن محسب، أن إسرائيل تتحدى بوقاحة كل القوانين والأعراف الدولية، وتواصل انتهاكاتها فى ظل صمت وتواطؤ المجتمع الدولي، وممارساتها في رفح الفلسطينية تكرارا لوحشية إسرائيل منذ نكبة 1948، مؤكدا أنها دول احتلال وحسب القانون الدولي هم المسئولون مسئولية كاملة عن الأرض المحتلة ويقومون بحصار القطاع برا وبحرا وجوا ولا يلتزمون بأيا من الاتفاقيات الدولية.

وأشار وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إلى أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وقيامها بمثل هذه الهجمات يناقض مباشرة كل القوانين الدولية وبنود اتفاقية السلام التى وقعتها مع مصر منذ عقود، مستنكرا الموقف الدولي تجاه تلك الجرائم قائلا إن العالم كله يسمع ويرى ولا يمكن للنرجسية الصهيونية أن تنجح في الانتصار على الحق الفلسطيني والعربي المقدس، ويجب تحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن جرائمها بحق المدنيين فى قطاع غزة بالكامل.