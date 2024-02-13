مكون سحري موجود بالمنزل يساعد تنظيف المرايا.. «هترجع كأنها جديدة»

المرآة من المقتنيات الأساسية في المنزل، وتحرص الكثير من السيدات والفتيات على الحفاظ على لمعانها لإبراز الملامح الشخصية عند الوقوف أمامها، فعندما تتراكم الأوساخ والغبار وتمتزج مع رذاذ المياه يكون من الصعب تنظيفها، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير أسهل طريقة تساعد على تنظيف المرايا.

الخل والماء

يمكن تنظيف المرايا بمكونات بسيطة وموجودة في كل منزل، منها استخدام الخل والماء فهي تعتبر من الطرق الفعالة التي تعمل على تنظيف المرايا، وذلك من خلال الخطوات التالية:

- خل أبيض

- ماء

- رذاذ فارغة

- قطعة قماش

- خلط المكونات مع بعضها البعض

- رش المحلول على المرآة ومسحه بقطعة قماش ناعمة ببشكل دائري

- استخدام قطعة قماش أخرى لمسح الأجزاء المبتلة

خليط صودا الخبز بالخل

جاءت من ضمن الطرق التي تساعد على تنظيف المرايا استخدام خليط صودا الخبز بالخل الأبيض، في تنظيف المرآة من الخطوط، من خلال الخطوات التالية:

- صودا الخبز

- ماء

- قطعة قماش ناعمة

- خلط كمية صغيرة من الماء وصودا الخبز لتشكل عجينة

- وضع العجينة أو الخليط على مكان البقعة

- ترك معجون صودا الخبز لبضع دقائق

- إزالة العجين ومسح مكانه بقطعة قماش مبللة

مواد التنظيف الكيميائية

لم تقتصر الطرق التي تعمل على إزالة البقع من المرآة عند هذا الحد ولكن يمكن استخدم مواد التنظيف الكيميائية التجارية، إذ هناك يالعديد من الأنواع والتركيبات التي تساعد على إزالة مختلف أنواع البقع والأوساخ على المرايا منها خلال الخطوات الأتية:

منظف زجاج

قطعة قماش

رش المنظف على زجاج المرآة

مسح السائل بقطعة القماش

يتم إعادة العملية حتى يتم تنظيف المرآة بشكل كامل