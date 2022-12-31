في ذكرى رحيله الأولى.. جابر عصفور يشرح منهجية طه حسين في النقد بـ «المرايا المتجاورة»

يوافق اليوم الذكرى الأولى، لرحيل الدكتور جابر عصفور، الناقد الكبير ووزير الثقافة الأسبق، الذي أثرى المكتبة العربية بالعديد من الدراسات النقدية العلمية والفكرية المهمة، ومن أبرز دراساته النقدية كتابه «المرايا المتجاورة» التي يتناول فيها موضوع منهجية النقد عن الدكتور طه حسين، وهي الدراسة التي نال بموجبها «عصفور» درجة الدكتوراة من جامعة القاهرة.

منهجية النقد عند الدكتور طه حسين

تحدث الراحل جابر عصفور عن منهجية النقد عند الدكتور طه حسين في مقدمة الكتاب، قائلاً: «لو نظرنا إلى نقد طه حسين من منظور التعاقب فحسب، وركزنا على الجانب الكيفي خلال تتابع الكتابات النقدية قلنا، إننا إزاء مجموعة متباينة من النقاد».

ويكمل: ولكن لو ضممنا إلى منظور التعاقب الأفقي التزامن الرأسي، أدركنا أن نقد طه حسين ينطوي على نوع من البناء له وحدته المميزة، وصيغته التكوينية الخاصة.

عصفور: هناك تكرار لافت لكلمة «المرآة» في كتابات طه حسين

يلفت «عصفور»: لا يوجد شىء يشي بهذه الصيغة ويكشف عنها مثل التكرار اللافت لاستخدام كلمة «المرآة» في كتابات طه حسين،.. وإذا تتبعنا السياقات التي تتكررفيها كلمة المرآة، وضعنا أيدينا على العناصر التكوينية للفكر النقدي عند طه حسين.

ويكمل: بقدر ما تسعى هذه الحركة المنهجية إلى فهم بناء فكر طه حسين، فإنها تسعى إلى امتلاكه، ذلك لأن الفهم تملك للمفهوم، بمعنى القدرة على صياغته بعد اكتشاف العلاقات بين عناصره التكوينية، وبمدى قدرتنا على فهم طه حسين تتحدد قدرتنا على الحوار المتكافئ معه، وقدرتنا على تجاوزه في آن.

وأكمل: وبالحوار والتجاوز نظل مخلصين لأقوم تقاليد صاحب هذا الفكر، ونضيف إلى عقلانيته التي تقبل التجدد من خلبال النفي، وقد علمنا طه حسين، أن نفهم لنمتلك، وأن نتلك لنتجاوز، ولم يعلمنا أن نجعل من فكره وثنا نعبده أو وثنا نرجمه.