«القومي للتغذية» يحذر من خطأ شائع في تسخين الخبز.. يؤدي لأمراض خطيرة

العيش من الأطعمة التي يتم تخزينها في الفريزر لفترات طويلة حفاظًا عليه من العفن، وعند إخراجه يتم تسخينه حتى يصلح للطعام، لكن العادة الشائعة بين الناس تسبب التسمم ومشكلات صحية أخرى، بحسب تصريحات تليفزيونية للدكتور سيد حماد، أستاذ التغذية بالمعهد القومي للتغذية، الذي أكد أن التخزين في «الفريزر» بالتجميد من أكثر وسائل الحفظ والتخزين أمنا، إلا أن مدة الحفظ في التبريد تختلف من منتج لآخر.

سبب خطير للمشاكل الصحية من العيش

يقول الدكتور سيد حماد، أستاذ التغذية بالمعهد القومي للتغذية، في تصريحات تليفزيونية، إن حفظ العيش في الفريزر يكون لمدة شهر فقط ولا يجب أن تزيد عن هذه المدة، بشرط الوصول لدرجة تجميد جيدة وحفظ الخبز في أكياس منفصلة والاستخدام في المرة الواحدة، لأن الميكروبات في العيش لا تأتي فقط من التخزين، لكنها تأتي أيضًا عبر التداول والملامسة بالأيدي.

وأكد أن تسخين العيش بشكل يومي على النار المباشرة يؤدي إلى تكون مواد كيميائية خطيرة تؤثر على المكونات الغذائية للعيش، وتكوين مواد مسرطنة بالأجزاء المحترقة الخبز الأسود أو البني.

وفي تصريحات لـ«الوطن» قال الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية، يفضل شراء الخبز بالكمية التي سيتناولها الشخص على الفور، حتى لا يضطر إلى تخزينه، لما له من أضرار تسبب أمراضا خطيرة.

الطريقة الصحيحة لتسخين العيش

وأضاف عضو القومي للتغذية، الطريقة الصحيحة لتسخين العيش حتى لا يسبب المشاكل الصحية السابقة، قائلًا: «عند تسخين العيش على النار بعد تخزينه لفترة طويلة في الفريزر يفضل أن يكون التسخين عبر وسيط، صينية مثلًا، ولا يوضع على النار مباشرة، أو تسخينه عن طريق بخار الماء أو عبر الميكروويف».