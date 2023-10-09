أسباب غريبة تجعل وضع المرايا أمام السرير فكرة خاطئة.. «تجلب مشاكل»

حذر مجموعة من الخبراء أصحاب المنازل من أن وجود مرآة مواجهة لأسرتهم يمكن أن يؤدي إلى نوم مضطرب أثناء الليل، وفقا لما جاء بصحيفة «ديلي ميل» البريطانية والتي أشارت إلى أن هناك أيضا مجموعة من الأسباب التي تجعل وضع المرايا بجوار المكان الذي ينام فيه الشخص ليس هو الفكرة الأفضل.

ماذا يسبب وضع المرايا أمام السرير؟

ويعد أول الأسباب التي تجعل وضع المرايا بجوار السرير فكرة سيئة بحسب قواعد «الفنغ شوي»، فإن المرايا المقابلة للسرير يمكن أن تعكس الأفكار السلبية والضغوط والقلق، مما قد يجعل النوم أكثر صعوبة.

والـ«فنغ شوي»، هي ممارسة صينية قديمة تشير إلى ترتيب الأشياء من حولنا وتستند إلى فكرة أن منازلنا تعكس ما يحدث بداخلنا، أي الفن الفلسفي الصيني؛ إذ يقوم الأشخاص الذين يمارسون الفونج شوي بترتيب القطع في منازلهم لخلق التوازن مع العالم الطبيعي.

أماكن وضع المرايا في الغرفة

وقالت فيكتوريا سيدينو، خبيرة النوم والديكور الداخلي في إحدى الشركات: «بينما تعتمد اختيارات الأدوات المنزلية والأثاث في النهاية على التفضيل الشخصي، فإن دمج مبادئ فينج شوي يمكن أن يساعد في خلق بيئة منزلية تشعرك بالهدوء والتناغم».

وتقدم ممارسات «الفنغ شوي» وجهات نظر مختلفة حول دور المرايا في غرفة النوم، حيث يقترح البعض تجنبها تمامًا، بينما يوصي البعض الآخر بوضعها بعيدًا عن السرير، بحسب الصحيفة التي أوضحت: «هذه النصيحة متجذرة في فكرة أن المرايا لديها القدرة على عكس وتكثيف الطاقة الإيجابية والسلبية، مما قد يتداخل مع نوعية النوم».

ومن النصائح المهمة، إضافة مرآة إلى غرفة النوم، والنظر في وضعها في مواجهة النافذة لتشجيع الضوء الطبيعي، والذي يمكن بعد ذلك تعديله بالستائر إذا لزم الأمر، كما يجب تجنب وضع المرآة على مستوى السرير من خلال تعليقها فوق الأدراج.

بدلاً من ذلك، يجب على أولئك الذين يريدون مرآة كاملة الطول دون عرضها بشكل بارز أن يحاولوا وضعها داخل خزانة الملابس، وفقا لخبيرة التجميل، التي قالت: «لقد وضعت مرآتي داخل باب خزانة ملابسي وهذا يحل جميع المشاكل، الممرات هي مناطق ممتازة لوضع المرايا».

بالإضافة إلى قواعد فونغ شوي، يعتبر وجود مرآة في هذا الوضع في العديد من الثقافات بمثابة حظ محظور ومن المحرمات، فهناك أيضًا مشكلات في التصميم تتعلق باختيار مكان المرآة أمام سريرك.

وأوضح جون كاتس، خبير الموضة: «من وجهة نظر التصميم، لا ينبغي أن تواجه المرآة سريرك حقًا، إذا كنت شخصًا فوضويًا بعض الشيء، فإن المرآة لن تؤدي إلا إلى تضخيم سريرك غير المرتب بالإضافة إلى أي فوضى أخرى قد تكون لديك هناك».

وتابعت خبيرة الموضة: «إن انعكاس السرير الكبير يمكن أن يجعل غرفتك تبدو أصغر حجمًا، لتحقيق أقصى استفادة من المرآة في غرفة النوم ومساعدة المساحة على أن تبدو أكبر، ستحتاج إلى التأكد من أن المرآة تعكس الضوء الطبيعي».