أستاذ علوم سياسية: الاحتلال الإسرائيلي يريد الذهاب بالمنطقة لخيارات صفرية

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إنه لا يجب التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي ممثلا في رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فقط، بل يجب التعامل على أساس مجموعة الوزراء وحكومة الحرب، إضافة لرئيس الأركان، ومجموعة من الإرهابيين الذين يريدون أن يذهبوا بالمنطقة لخيارات صفرية.

خيارات صفرية

وأضاف «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، أن هدف الاحتلال الوحيد هو الذهاب إلى هذه الخيارات، موضحا أن تحرير الأسيرين الإسرائيليين اليوم سيمضي في إطاره من احتفالات في الإعلام الإسرائيلي، وبالتالي سيحظى نتنياهو بتأييد بعد الحديث عن الإخفاقات.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن عملية تحرير الأسيرين لعبة استخبارات إسرائيلية، في تقديره، وهذا يؤكد أن الاحتلال ماضٍ في مسارين، الأول هو القيام بعمليات تكتيكية بعمق القطاع لتحرير الرهائن والوصول إلى رؤوس حركة حماس بالاعتماد على الاستخبارات وعناصر القوات الخاصة، ومن المقدر الاستمرار في هذا المسار لمدة حوالي عشرة أيام.

أما المسار الثاني، بحسب «فهمي»، فهو القيام بعمل عسكري، لكن ليس اجتياح بري أو غيره بسبب الرد الدولي، وأن هناك تصديقا من مجلس الحرب والكنيست على عملية في رفح الفلسطينية، لكن الوقت لم يُحدد.