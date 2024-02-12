باحث في الشؤون الدولية: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائمه بغطاء أمريكي

قال الدكتور رضوان قاسم، الباحث في الشؤون الدولية، إن أمريكا أعطت لإسرائيل الضوء الأخضر لعملية رفح والإسراع فيها، موضحا أن الخطاب السياسي الذي يتبعه قادة الغرب، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، عبارة عن «ذر الرماد في العيون»، فهم يعلنون أنهم يريدون التهدئة؛ لكن في الواقع وعلى الأرض يختلف الأمر تماما.

الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر بغطاء أمريكي

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة له على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أمريكا أخبرت الاحتلال أن يفعل ما يشاء لكن بأسرع وقت ممكن، حتى لا يثير الرأي العام الدولي أكثر مما هو ساخط الآن، وأصبح واضحا أن الاحتلال لا يستطيع أن يقوم بمثل هذه المجازر إلا بغطاء أمريكي.