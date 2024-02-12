رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

كتلة الحوار تدين القصف الإسرائيلي لرفح الفلسطينية: سيؤدي لاضطراب الإقليم ونشر الفوضى  

كتب:

يسرا البسيوني
08:24 م | الإثنين 12 فبراير 2024
كتلة الحوار

كتلة الحوار

أدانت كتلة الحوار، العمليات العسكرية التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية فجر الاثنين؛ الأمر الذي أسفر عن استشهاد العشرات من النساء والأطفال من الشعب الفلسطيني، واستهتار حكومة نتنياهو بكل التحذيرات الدولية من مغبة قصف رفح الفلسطينية أو الاقتراب من محور صلاح الدين.

دعم أمريكا لإسرائيل 

وأكدت كتلة الحوار، أن ما تقوم به دولة الاحتلال من إبادة جماعية للشعب الفلسطيني يفوت الفرص نحو تحقيق السلام؛ الأمر الذي يؤدي لاضطراب الإقليم ونشر الفوضى والإرهاب في ظل خزي المجتمع الدولي والدعم الأمريكي المستمر للاحتلال الإسرائيلي.

وشددت على تأييد الموقف السياسي والقانوني الداعم لجنوب إفريقيا في الدعوى المرفوعة منها أمام محكمة العدل الدولية.

وقف إطلاق النار

وأشادت كتلة الحوار بجهود الدولة المصرية الرامية لوقف إطلاق النار، وتنفيذ مبادرة لتبادل الأسرى، وجهود مصر في مجال الإغاثة ودعم الشعب الفلسطيني وإرسال المساعدات والشاحنات والأدوية.

كما أكدت ثقتها في القيادة السياسية المصرية والوقوف خلفها دعما وتأييدا في جهودها لنصرة الفلسطينيين وتأمين حدودنا، وتثق تمام الثقة في جيشنا الباسل في دفاعه عن حدودنا وأرضنا.

اقرأ المزيد:

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 28 ألفا و340 شهيدا

باحث سياسي: الاحتلال الإسرائيلي لم يحقق أي أهداف من العدوان على غزة

وزيرة الصحة الفلسطينية: 8200 مفقود تحت الأنقاض جراء العدوان الإسرائيلي

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 28 ألفا و176 شهيدا
بقلم يسرا البسيوني