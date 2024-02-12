كتلة الحوار تدين القصف الإسرائيلي لرفح الفلسطينية: سيؤدي لاضطراب الإقليم ونشر الفوضى  

أدانت كتلة الحوار، العمليات العسكرية التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية فجر الاثنين؛ الأمر الذي أسفر عن استشهاد العشرات من النساء والأطفال من الشعب الفلسطيني، واستهتار حكومة نتنياهو بكل التحذيرات الدولية من مغبة قصف رفح الفلسطينية أو الاقتراب من محور صلاح الدين.

دعم أمريكا لإسرائيل

وأكدت كتلة الحوار، أن ما تقوم به دولة الاحتلال من إبادة جماعية للشعب الفلسطيني يفوت الفرص نحو تحقيق السلام؛ الأمر الذي يؤدي لاضطراب الإقليم ونشر الفوضى والإرهاب في ظل خزي المجتمع الدولي والدعم الأمريكي المستمر للاحتلال الإسرائيلي.

وشددت على تأييد الموقف السياسي والقانوني الداعم لجنوب إفريقيا في الدعوى المرفوعة منها أمام محكمة العدل الدولية.

وقف إطلاق النار

وأشادت كتلة الحوار بجهود الدولة المصرية الرامية لوقف إطلاق النار، وتنفيذ مبادرة لتبادل الأسرى، وجهود مصر في مجال الإغاثة ودعم الشعب الفلسطيني وإرسال المساعدات والشاحنات والأدوية.

كما أكدت ثقتها في القيادة السياسية المصرية والوقوف خلفها دعما وتأييدا في جهودها لنصرة الفلسطينيين وتأمين حدودنا، وتثق تمام الثقة في جيشنا الباسل في دفاعه عن حدودنا وأرضنا.