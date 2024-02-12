مفاجأة جديدة لليفربول في إصابة محمد صلاح.. ماذا ينتظر الفرعون؟ | عاجل

أكثر من 20 يومًا، يغيب خلالها الفرعون المصري محمد صلاح عن الظهور سواء مع منتخب مصر أو ليفربول، بداعي الإصابة التي خيبت آماله على المستويات كافة، وأبعدته عن التألق لفترة طويلة، ورغم التضارب حول مدة غياب نجم الريدز، إلا أن التقارير تؤكد غياب جناح منتخب مصر لفترة أطول مما ذكرت في الفترة الأخيرة.

تعرف على موعد عودة محمد صلاح

محمد صلاح مهدد بعدم العودة للملاعب قبل انتهاء النصف الأول من شهر فبراير الجاري، وذلك بسبب عدم التعافي من الإصابة بصورة كاملة، وذلك رغم ارتباط اسمه بالعودة خلال المباريات المنقضية، والظهور على دكة بدلاء الريدز، في مباراة بيرنلي الأخيرة، التي أنهاها الحمر بثلاثية لهدف، بحسب صحيفة «ليفربول» الموالية للنادي والمختصة في نشر أخباره.

يورجن كلوب مدرب ليفربول أثار الجدل حول مصير عودة محمد صلاح في الفترة المقبلة، وظهوره أمام بيرنتفورد، في المباراة المرتقبة بين الفريقين، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، وذلك عندما أكد أن عودته في المباراة المقبلة محل شك، ومشاركته غير مؤكدة.

لم يتمكن صلاح من اللعب ضد بيرنلي، رغم كونه يعمل بجد لاستعادة لياقته في مركز التدريب«AXA» الخاص بليفربول، وذلك يوم 18 يناير خلال المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، لكن ذلك لم يكن كافيًا، إذ يحتاج مزيدًا من الوقت قبل العودة.

«لم يظهر الأسبوع الجاري».. هكذا قال يورجن كلوب في تصريحات أبرزتها صحيفة «ليفربول»، بالتأكيد على أن نجم الريدز يسير في الاتجاه الصحيح: «نأمل أن يعود في المرحلة المقبلة، لكننا لا نعرف موعد عودته، أنه يمكن أن يشارك في أجزاء من التدريبات الأسبوع المقبل، ولكن علينا أن نرى. إنه يمر بكل الخطوات الآن ويبدو الأمر إيجابيًا، قد يعود الأسبوع المقبل أو الأسبوع الذي يليه، إذا سألته، فإنه سيقول الأسبوع المقبل».