مفاجأة للمنتخب بعد إعلان نتيجة فحص إصابة محمد صلاح.. عاجل

تنفس منتخب مصر الصعداء بعدما تم الكشف عن نتيجة الفحوصات الطبية، التي خضع لها محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، بعد إصابته في مباراة غانا بالجولة الثانية من بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي انتهت على واقع تعادل المنتخبين 2-2.

بشرى سارة لـ منتخب مصر بعد الكشف عن نتيجة الفحص الطبي لإصابة محمد صلاح

وخضع محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي للفحوصات الطبية، صباح اليوم، وتم إعلان نتيجة الفحص الطبي لإصابة محمد صلاح في مفاجأة لمنتخب مصر قبل مواجهة كاب فيردي بالجولة الثالثة للبطولة، إذ أنه تبين وجود مؤشرات إيجابية تشير إلى أن الإصابة لن تمنعه عن استكمال بطولة كأس الأمم الإفريقية الحالية مع منتخب مصر، وفقا لما ذكرته «بي إن سبورتس».

تطورات إصابة محمد صلاح قبل مواجهة كاب فيردي

ووفقا لهذه التطورات الخاصة بإصابة محمد صلاح، فإن قائد منتخب مصر سيبقى داخل صفوف الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، على أمل الوصول لأبعد نقطة في نسخة 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار.

ويستعد المنتخب المصري وفي جعبته نقطتين لخوض مباراة حاسمة أمام منتخب الرأس الأخضر يوم الاثنين القادم لحساب الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية.