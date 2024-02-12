مفاجأة كبرى بشأن عرض الاتحاد السعودي لضم محمد صلاح.. هل تنجح الخطة؟

لا يزال الحديث عن التحاق محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، بكتيبة النجوم في الدوري السعودي الموسم المقبل، مستمرا، في ظل المحاولات المستميتة لإقناعه بترك قلعة أنفيلد.

صحيفة The Athletic، كشفت أن الاتحاد لم يتخلَ عن صلاح في الصيف المقبل فحسب، بل إنه مستعد لرفع عرضه إلى 234 مليون يورو.

خطة جديدة من اتحاد جدة لضم محمد صلاح

الصحيفة أشارت إلى أن الاتحاد لم يتخلَ عن صلاح في صيف العام الماضي، قدموا عرضا لا يرفض كان من الممكن أن يجلب أكثر من 200 مليون يورو لخزائن ليفربول مع بقاء عامين على عقد الفرعون المصري.

ذكرت صحيفة «ذا أثليتيك» في مقال استعرضت فيه أوضاع بعض النجوم الذين ستنتهي عقودهم في صيف 2025، أن المسؤولين السعوديين يستعدون لتقديم عرض آخر في غضون أربعة أشهر.

هل تنجح خطة اتحاد جدة في جلب محمد صلاح إلى الدوري السعودي؟

وأشار التقرير إلى أن العرض الأول كان مقابل ما يزيد قليلاً عن 175 مليون يورو، وليس 253 مليون يورو التي تم الحديث عنها في ذلك الوقت، لكنه يضع المحاولة الثانية المحتملة بمبلغ 234 مليون يورو في فترة الانتقالات المقبلة.

إذا أعطى الريدز الضوء الأخضر، فسيحصلون على أعلى صفقة في تاريخ كرة القدم، قبل الصفقة التي دفعها باريس سان جيرمان عند شراء نيمار من برشلونة مقابل 222 يورو.

التقرير كشف أن العرض السعودي الثاني سيكون أوفر حظا للتعاقد مع محمد صلاح، حيث إن قائد المنتخب المصري سينتهي عقده مع ليفربول في صيف العام المقبل وهذه هي الفرصة الأخيرة لإدارة النادي الإنجليزي للاستفادة منه.