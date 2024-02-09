قرار حاسم من محمد صلاح بشأن رحيله عن ليفربول بعد مغادرة كلوب | عاجل

حسم محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، موقفه من الرحيل عن الريدز بعد مغادرة يورجن كلوب، المدير الفني للفريق، قلعة آنفيلد بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي، ما فتح الباب أمام احتمالية خروج اللاعب المصري من ليفربول كحال المدرب الألماني، خاصة مع وجود عروض مغرية من الدوري السعودي للحصول على خدمات «مو».

ورغم العروض الكبيرة من أندية السعودية للحصول على خدمات محمد صلاح وأيضا إعلان يورجن كلوب الرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، إلا أن «مو» اتخذ قرارا حاسما في مشواره مع الريدز، خاصة أن اللاعب المصري سيوقّع على تمديد عقده ويبقى مع الريدز لما بعد الموسم المقبل، في ظل تقديمه واحدًا من أفضل مواسمه، وفقا لما ذكرته صحيفة «ميرور» البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن محمد صلاح سيبقى في ليفربول برغم العروض القوية والمغرية من جانب الفرق السعودية، لكن اللاعب المصري لا يزال الأفضل في بطولة الدوري الإنجليزي ما يمنحه خيار البقاء على الرحيل نحو الدوري السعودي.

وبينت الصحيفة أنه يوجد اهتمام من جانب إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي بالحصول على خدمات محمد صلاح، إذا ما رحل كيليان مبابي عن البي إس جي نحو فريق ريال مدريد الإسباني، لكن الريدز يسعى للحفاظ على اللاعب المصري كونه حالة خاصة في الفريق.

وينتهي عقد محمد صلاح الحالي مع فريقه ليفربول، في يونيو 2025، ويأمل الريدز في تمديد العقد الذي يتبقى عليه 18 شهرًا فقط.

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